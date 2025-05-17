الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لتعميق الثقة السياسية المتبادلة

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، رسالة تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الرئيس الدوري لمجلس رؤساء جامعة الدول العربية، حيث أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة انعقاد القمة الـ34 لجامعة الدول العربية في بغداد.

وأشار شي، في بيان، إلى أن جامعة الدول العربية لطالما التزمت على مدار 80 عاما منذ تأسيسها، بتعزيز وحدة العالم العربي وقوته الذاتية، والتعبير عن الشواغل المشتركة للدول العربية بصورة فعالة، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وقال شي إن العالم يشهد في الوقت الحالي تغييرات متسارعة لم نشهد لها مثيل منذ قرن، وإن الوضع في الشرق الأوسط يتطور بطريقة معقدة.

وأضاف أن التزام الدول العربية بالاستقلال والحكم الذاتي، وتعزيز التنمية والنهوض، وحماية النزاهة والعدالة، قد لعب دورا فعالا في تعزيز تأثير الجنوب العالمي.

وأوضح شي أن التطور القوي للعلاقات بين الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة قدم مثالا للوحدة والتعاون بين الدول النامية.

وتابع قائلا إنه اتفق مع القادة العرب على بذل جهود لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد وذلك خلال القمة الصينية-العربية الأولى في ديسمبر 2022، معربا عن إيمانه بأن القمة الثانية، التي ستُعقد في الصين في 2026، ستشكل علامة فارقة أخرى في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

وفي سياق إشارته إلى أن الصين والدول العربية تنظر باستمرار إلى علاقاتها من منظور استراتيجي وطويل الأمد، قال شي إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن الصين ستظل صديقة وشريكة جديرة بالثقة للدول العربية، وستقف بثبات إلى جانب القضايا العادلة للدول العربية.

وأعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع الدول العربية لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون متبادل المنفعة، وزيادة التبادلات الشعبية والثقافية، والوقوف إلى جانبها في مسار التحديث الخاص بكل دولة، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي على مستوى أعلى.