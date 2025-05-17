الدقهلية: حملات تفتيشية مستمرة لمديرية التموين على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار ومداومة الحملات التموينية التفتيشية والرقابية اليومية، التي تجري بالتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التموين، لمتابعة الالتزام بالمعايير، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع، والتأكيد على التزام محطات تعبئة اسطوانات الغاز والمستودعات بالأوزان المحددة، واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

وقام علي حسن مدير مديرية التموين، اليوم بالتنسيق مع غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشن حملة رقابية مفاجئة على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز في منطقتي بسنديلة وقلابشو، للتأكد من سلامة الأوزان والمواصفات المقررة، وأكد على المحطات والمستودعات بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، وأنه من غير المسموح التجاوز أو التلاعب في الأوزان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة في إطار جهود المحافظة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين والحفاظ على حقوق المستهلكين، وخلال الحملة، قام فريق التفتيش بفحص دقيق لعمليات التعبئة والوزن داخل المصانع، ومراجعة السجلات للتأكد من مطابقتها للمعايير والتعليمات الصادرة، كما تم أخذ عينات عشوائية من الأسطوانات للتأكد من دقة الأوزان قبل طرحها في الأسواق.

وأكد وكيل وزارة التموين أهمية هذه الحملات المفاجئة في ضبط الأسواق ومكافحة أي تلاعب قد يؤثر على المواطنين. وأشار إلى أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستواصل جهودها لضمان حصول المواطنين على السلع والخدمات الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.

من جانبها، أكدت رئيس مركز ومدينة بلقاس على تعاونها والتنسيق الكامل مع مديرية التموين في الرقابة على الأسواق والمصانع. وأوضحت أن مجلس مدينة ومركز بلقاس يعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضمان سلامة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين في نطاق المركز والمدينة.