دي جيانانتونيو يفوز بجائزة كتالونيا الكبرى رغم الحوادث

فاز فابيو دي جيانانتونيو، متسابق (في.آر. 46 ريسنج)، بجائزة كتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في ظروف استثنائية اليوم الأحد، إذ توقف السباق مرتين بسبب عدة حوادث.

وبهذا ​يحقق الإيطالي فوزه الثاني في البطولة والأول لفريقه منذ جائزة الهند الكبرى 2023، لكن هذا الانتصار ‌طغت عليه حوادث خطيرة أدت إلى نقل أليكس ماركيز ويوهان زاركو إلى المستشفى.

واحتل جوان مير متسابق هوندا المركز الثاني متقدما على فيرمين ألديجير متسابق جريسيني ريسنج، بينما تعرض أكوستا، الذي انطلق من المركز الأول، لحادث في اللفة الأخيرة بعد اصطدامه بدراجة آي أوجورا متسابق تراكهاوس، ​الذي تلقى عقوبة ثلاث ثوان.

ومع ذلك، كان مير أحد المتسابقين الذين حقق معهم المنظمون بسبب انخفاض ضغط ​الإطارات، وعوقب بإضافة 16 ثانية إلى زمنه، ليتقدم فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي إلى المركز الثالث في ⁠ظهوره الأول على منصة التتويج هذا الموسم.

وقال دي جيانانتونيو "لم يكن يوما سهلا على الجميع. آمل حقا أن يكون ​أليكس بخير.. حالفنا الحظ اليوم. نعلم أن رياضتنا رائعة. نحاول تقديم عرض مذهل، لكننا بشر أيضا ونحن في خطر. لذا آمل ​حقا أن يكون الجميع بخير".

وفي اللفة 12 عندما تعطلت دراجة بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم) فجأة على المسار المستقيم بالقرب من المنعطف 10، ولم يحظ ماركيز متسابق ريسنج، الذي كان في المركز الثاني، بالوقت الكافي لتفادي منافسه، فاصطدم بمؤخرة الدراجة المتعطلة.

بعدها اتجه هو ​ودراجته دوكاتي نحو الحائط ثم طار في الهواء.

قال جريسيني لاحقا إن ماركيز أصيب بكسر في فقرة بالقرب من رقبته ​وكذلك في عظمة الترقوة اليمنى، ومن المقرر أن يخضع لجراحة في وقت لاحق اليوم.

كما اصطدم إطار دراجة ماركيز بدي جيانانتونيو، الذي سقط ‌لكنه ⁠تمكن من قيادة دراجته إلى حارة الصيانة.

ورُفع العلم الأحمر للمرة الثانية بعد إعادة انطلاق أكثر فوضوية، عندما ضغط زاركو متسابق (إل.سي.آر) على المكابح متأخرا عند المنعطف الأول من اللفة الأولى وأطاح ببانيايا متسابق دوكاتي ولوكا ماريني متسابق هوندا.

ونٌقل كل من ماركيز وزاركو إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية، رغم أن الفريق الطبي أكد أنهما كانا واعيين.

أدت إعادة الانطلاق الثانية فعليا ​إلى تقليص عدد لفات ⁠السباق من 24 إلى 12 لفة.

واستمرت الفوضى عندما تعرض خورخي مارتن، الذي انطلق من الصف الأمامي وبدا أنه سيخوض صراعا على صدارة الترتيب العام، لحادث في اللفة الأولى عندما اصطدم ​به راؤول فرنانديز متسابق تراكهاوس في أحد المنعطفات.

وبدا ماسيمو ريفولا، رئيس فريق أبريليا، غاضبا ​وهو يتجه إلى ⁠مرآب تراكهاوس للتحدث إلى الفريق التابع للمصنع الإيطالي.

وصعد الإيطالي ماركو بيتسيكي متسابق أبريليا إلى المركز الرابع بعد معاقبة متسابقين آخرين، ليتقدم بفارق 15 نقطة على مارتن في الترتيب العام.

لكن في المقدمة، تمكن دي جيانانتونيو من تجاوز مير قبل أربع لفات من ⁠النهاية قبل ​أن يطارد أكوستا، ليتصدر السباق قبل لفتين من النهاية ويحطم أحلام ​الشاب البالغ من العمر 21 عاما في تحقيق فوزه الأول في البطولة.

ثم اكتمل كابوس أكوستا عندما تعرض لحادث في اللفة الأخيرة.