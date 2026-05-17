محافظ الأقصر يفتتح 3 محطات رفع صرف صحي في إسنا

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدد 3 محطات رفع صرف صحي في مركز ومدينة إسنا، وذلك ضمن المراحل الأخيرة من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وشهد محافظ الأقصر افتتاح محطة رفع صرف صحي أصفون التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم افتتاح محطتي الغريرة التابعة لشركة المياه "وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل في القرى الريفية في صعيد مصر، الممول بتكلفة إجمالية تبلغ 108 مليون يورو، حيث يخدم المشروع 10 قرى بواقع 8 قرى في مركز إسنا و2 في مركز الطود، بإجمالي عدد سكان مستهدف يبلغ 250 ألف نسمة ويتكون المشروع من محطتي معالجة ثلاثية بإجمالي طاقة تصميمية تتراوح بين 35 إلى 49 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 12 محطة رفع، و190 كيلومتر شبكات انحدار، و80 كيلومتر خطوط طرد وسيب بأقطار مختلفة"، ووابورات المطاعنة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومحطة رفع أصفون تضم 3 طلمبات بتصرف 55 لتر لكل ثانية، وتخدم نحو 45 ألف نسمة، كما تشمل خط طرد قطر 400 مم بطول 8 كيلومتر، وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 252 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.

وفيما يخص مشروع صرف صحي قرية الغريرة، تم تنفيذ شبكة بطول إجمالي 24 كيلومتر، بعدد 1544 وصلة منزلية، بينما تخدم محطة رفع الغريرة نحو 13 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100% أما بخصوص محطة رفع صرف صحي قرية وابورات المطاعنة في مركز إسنا، والمقامة على مساحة 900 متر مربع، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة.

وأوضح محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب داخل القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة حضارية وتنموية حقيقية داخل قرى المحافظة.