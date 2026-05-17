الأنبا مينا يزور مركز أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي في الإسكندرية

زار الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، مركز علاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي بالإسكندرية، إذ حرص على لقاء الأطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية، وسط أجواء إنسانية مليئة بالرجاء والتشجيع.

وبحسب بيان إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها اليوم، قدم نيافته، كلمات دعم وتشجيع للأسر، مؤكدًا أهمية الرجاء والثقة في الله، خاصة في أوقات المرض والتجارب الصعبة.

وأشاد الأنبا مينا، بالدور الكبير الذي يقوم به الأطباء والعاملون بالمركز في تقديم خدمة طبية وإنسانية متميزة للأطفال، دون تفرقة، مؤكدا أن هذه الخدمة نموذج للمحبة الحقيقية.

وكرم نيافته، الأستاذ الدكتور محمد أحمد أمين مدير المستشفى، تقديرًا لجهوده، وأهداه درع المطرانية تعبيرا عن الامتنان والتقدير.

وفي إطار المساندة، قدم الأنبا مينا، تبرعا ماليا لدعم المركز ومساعدته في استكمال رسالته العلاجية والإنسانية تجاه الأطفال المرضى.

وشملت الزيارة، تفقد عدد من أقسام المركز، والالتقاء بالأطفال وأسرهم، وتقديم هدايا لهم، إلى جانب الصلاة من أجل شفائهم، وتوجيه كلمات دعم للفريق الطبي والخدمي.

وأكد الأنبا مينا، خلال كلمته، أهمية المحبة العملية وخدمة المتألمين، مشددًا على أن الرجاء هو القوة الحقيقية في مواجهة المرض، وأن الله حاضر دائمًا وسط الألم والتجارب.

واختتمت الزيارة، بأجواء من الفرح والامتنان، في مشهد يعكس روح المحبة والرعاية التي تسعى الكنيسة لتقديمها لكل إنسان.