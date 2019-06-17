ضابط بالجيش وروائي وصحفي ووزير للثقافة، متعدد الوظائف، وصاحب موهبة واحدة قوية للغاية، كتب العديد من المؤلفات التي تحولت لأعمال سينمائية ناجحة لديه منها ما يقرب من 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، إنه الراحل يوسف السباعي.

في الحي الشهير وُلد 17 يونيو 1917، وخارج حدود وطنه قُتل عام 1978، رحلة كبيرة مر بها الكاتب يوسف السباعي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده قدم خلالها الكثير ليست أعمال أدبية فقط ولكن شغل مناصب هامة منها وزير الثقافة ورئيس تحرير الأهرام ونقيب الصحفيين، وكان له دور في تأسيس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

استطاع من خلال كتاباته التأريخ لثورة 1952، وما تلاها حتى مرحلة حرب الاستنزاف وبشائر أكتوبر.

وتستعرض «الشروق» في السطور القادمة أشهر الأفلام المأخوذة عن رواياته وأرخت لتلك الفترة السياسية في مصر..

رُد قلبي

هو من أقوى الروايات التي عبرت عن مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952 وما سبقها من سيطرة الإقطاعيين على الأراضي والطبقية والظلم اللذين كانا يتحكمان في المجتمع، وتم تحويل الرواية إلى فيلم عام 1957، ويُعد من أنجح الأفلام التي عبرت عن ثورة 1952.

الفيلم كان من بطولة مريم فخر الدين وشكري سرحان وصلاح ذو الفقار وأحمد مظهر وحسين رياض، ويروي قصة شابين يلتحقان بالجيش والبوليس، يعمل والدهما في إحدى قصور أحد الإقطاعيين، ويحب أحد الأبناء ابنة صاحب القصر، ويرفض والدها هذا الحب ويطرد الفلاح، وتقوم ثورة يوليو لتصحح الأوضاع وترسم بداية جديدة لهذا الحب بين ابنة الإقطاعي وابن الفلاح البسيط.

كما تحولت الرواية إلى مسلسل تلفزيوني عام 1998، من بطولة محمد رياض ونرمين الفقي وهدى سلطان وحسن حسني ووائل نور وأحمد خليل.

حتى آخر العمر

يحكي الفيلم عن تأثير الحرب على حياة الأفراد الشخصية، وما قد تسببه من أثر سلبي، "محمود" الضابط بالجبهة يسافر كعادته لمركز العمليات ولكنه يُصاب ويعود جالساً على كرسي متحرك، فيفقد ثقته في نفسه وزوجته وتبدأ المشاكل في الزيادة عندما يعود صديقه ويقيم معهم فيشعر بالغيرة أكثر.

والعمل من بطولة محمود عبد العزيز وعمر خورشيد ونجوى إبراهيم، انتاج عام 1975، قصة وسيناريو وحوار يوسف السباعي وتأليف نينا الرحباني.

جفت الدموع

الرواية كانت عبارة عن قصة سياسية على هامشها حكاية حب رومانسية، الرواية ركزت على الوحدة بين مصر وسوريا والأحداث التي سبقتها من خلال شخصية "سامي" الصحفي والسياسي المشهور ولديه جماهيرية، وجانب هذا يقع سامي في حب مطربة مشهورة محاطة بالاشاعات.

تحولت الرواية إلى فيلم عام 1975، من بطولة محمود يس ونجاة، ولكنها ركزت على قصة الحب أكثر من الجانب السياسي الذي لعبه الصحفي الشهير، ثم مسلسل إذاعي عام 1966 من بطولة شادية وصلاح منصور.

العمر لحظة

رواية تحكي عن الأوضاع التي سبقت نصر 6 أكتوبر 1973 من خلال مرحلة حرب الاستنزاف وأوضحت الأوضاع السياسية وقضية استغلال النفوذ وعدم شعور فئة رابحة من الفساد بما يجري على الجبهة من تضحيات، من خلال قصة "نعمت" الصحفية المناضلة المتزوجة من رئيس تحرير فاسد، ويلقي العمل الضوء على الجبهة والمصابين والحياة الشخصية لبعض الجنود.

أصبحت الرواية فيلم عام 1978، من بطولة ماجدة وأحمد مظهر وأحمد خيري وناهد شريف وأحمد زكي ونبيلة عبيد.

أقوى من الزمن

تتحدث الرواية عن مصر في مرحلة بناء السد العالي والطموحات والأحلام التي صاحبت هذه الفترة في تاريخ مصر والتحديات التي وجهتها.

وتم إنتاجها على خشبة المسرح عام 1974، من بطولة عبد الرحمن أبو زهرة وصلاح قابيل وبرلنتي عبد الحميد.