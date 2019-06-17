لينا هيدي بطلة «Game of Thrones»: أردت موتا أفضل لسيرسي

عبرت الممثلة البريطانية لينا هيدي، عن شعورها تجاه انتهاء مسلسل Game of Thrones الذي عرض الجزء الثامن والأخير منه مايو الماضي، وشهد مقتل شخصيتها الشهيرة "سيرسي لانيستر" الشريرة التي أحبها جمهور العمل الذي أنتجته شبكة HBO الأمريكية وحقق نجاحا عالميا كبيرا.

أجرت هيدي حوارا مع الجارديان البريطانية، والتقي المحرر بها في شقتها ببرلين، وتحدثت عن ردود الفعل حول نهاية "صراع العروش"، ونهاية شخصية سيرسي التي قالت إنها إذا التقط بكتاب العمل سبتلغهم بأنها "كانت تريد موتا أفضل لشخصيتها"،وبالفعل كانت نهاية سيرسي مخيبة للآمال حيث توفيت في الحلقة قبل الأخيرة بعدما وقع عليها حطام المباني هي وشقيقها جيمي لانيستر الذي كانت بينهما قصة حب كبيرة دامت طوال حياتهما.