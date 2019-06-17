النفط يهبط 1% بفعل المخاوف الاقتصادية رغم التوتر بسبب الهجوم على ناقلات

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 61.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 51.93 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات في مذكرة ”يتراجع نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته في 17 عاما وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. اليوم يتعين على أسواق النفط استيعاب مخاوف أكبر بشأن الطلب مع تطبيق الهند رسوما انتقامية على عدد من السلع أمريكية أمس“.

ومما يضعف الأسعار أيضا التوقعات القاتمة التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة بخصوص نمو الطلب على النفط في 2019، مشيرة إلى تدهور آفاق التجارة العالمية.

ولم تلق الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع يتوقع عقده في الأسبوع الأول من يوليو .