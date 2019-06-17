انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لأندية كرة اليد استعدادا للموسم الجديد

انطلقت اليوم الأثنين فعاليات المؤتمر السنوي العام لأندية كرة اليد استعدادا للموسم الجديد 2019/2020، ويستمر المؤتمر الذي يقام بالأسكندرية حتى الخميس المقبل، ويشهد مشاركة مسئولي الأندية في مناقشة لوائح الموسم الجديد في حضور هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومصطفى شوقي وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، والمحاضر الدولي عفت مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد.

افتتح المؤتمر بكلمة هشام نصر عن الموسم الرياضي الجديد والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة الفنية بشأن الدرجات المختلفة في الموسم الرياضي الجديد، والتأكيد على حرص الاتحاد على تلقي المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير المسابقات بالدرجات المختلفة.

اختص برنامج اليوم الأول من المؤتمر السنوي العام بأندية دوري الدرجة الأولى وبقية المراحل السنية المختلفة ومدربي كرة اليد المصغرة، وتم مناقشة الجديد في مسابقات كرة اليد المصغرة، واختبارات المستويات الثلاثة للاعبين وحراس المرمى للموسم الجديد.

وتحدث المحاضر الدولي عفت رشاد عن تسجيل وقيد اللاعبين للموسم الجديد، والحد الأقصى لقيد اللاعبين في كل مسابقة، واستفاض رشاد في توضيح آلية تصعيد اللاعبين واللاعبات، وأزمنة المباريات وعدد الأشواط وعدد اللاعبين بقائمة كل مباراة، والكرات المستخدمة في المسابقات المختلفة، وكذلك الجديد في شئون المدربين وبرنامج دراسات المدربين والإداريين والحكام بالموسم الرياضي الجديد، وختاما تم توضيح القواعد والحوافز الفنية في المسابقات المختلفة.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي العام لأندية كرة اليد المقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.