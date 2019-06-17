أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بدء امتحانات مركز التعلم المدمج لدور يوليو يوم السبت الموافق 6 يوليو على أن تستمر حتى 21 يوليو، طبقا للجداول المعلنة لطلاب كليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية للطفولة المبكرة والإعلام والآداب,

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة أن امتحانات كل برامج مركز التعلم المدمج سيتم عقدها بمقر كلية التجارة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الكليات، وتواجد منسق البرنامج طوال أيام امتحانات الكلية، ومحقق الكلية لرصد محاضر الغش الخاصة بالكلية ومتابعة كل إجراءاتها.