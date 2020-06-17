تأجيل محاكمة محمد رمضان في اتهامه بالإساءة للطيار أبو اليسر لـ1 يوليو

قررت محكمة جنح الدقى، تأجيل الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه لجلسة 1 يوليو المقبل.

وتقدم دفاع الطيار أبواليسر بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

كانت قررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها إداريًأ لجلسة 7 مايو لسند الوكالة وأصل الصحيفة.