بومبيو يقدم تعازيه لنظيره النيجيري عن ضحايا هجمات داعش في بلاده

أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الثلاثاء عن تعازيه في الخسائر في الأرواح من مواطنيه جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها تنظيم "داعش بغرب إفريقيا" يوم السبت الماضي في مناطق الشمال الشرقي من نيجيريا.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بومبيو ونظيره النيجيري جيفري أونياما حيث ناقش الجانبان كذلك جهود نيجيريا الجارية لحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

وأضافت أن بومبيو وأونياما استعرضا خلال الاتصال التقدم الذي أحرزته نيجيريا في مكافحة جائحة كورونا " كوفيد ـ 19" والمساعدات الأمريكية الأخيرة " بقيمة 30 مليون دولار" التي ساعدت في تعزيز الصحة العامة وتلبية الاحتياجات الإنسانية في نيجيريا.

ونوهت إلى أن الوزيرين ناقشا دور بنك التنمية الأفريقي إضافة إلى الدور البناء للمبادرات متعددة الأطراف في التعجيل بتحقيق الانتعاش الاقتصادي والأمن الإقليمي في المنطقة، واتفقا على أن الشفافية والمساءلة ستؤدي إلى الديمقراطية والتنمية الشاملة.