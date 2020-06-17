السلطات التركية تعتقل مراسل «صوت أمريكا»

ذكرت صحيفة "ايفرنسل" التركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية اعتقلت مراسل موقع "صوت أمريكا" عارف أصلان، فى مقاطعة فان الشرقية بشرق تركيا ليقضى عقوبة سجن سبق أن حكم عليه بها بتهمة الدعايا لمنظمات إرهابية.

وأعلنت إدارة الشرطة المحلية الاعتقال، وقالت إن أصلان حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجنت تركيا العديد من الصحفيين، الأتراك والأجانب، بسبب تقاريرهم عن جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، والذي شهد تصعيدًا للعنف العرقي منذ انهيار محادثات السلام الحكومية مع حزب العمال الكردستاني في صيف 2015.

وتعد تركيا واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم، حيث احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.