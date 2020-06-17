برلمان قرغيزستان يُعيّن وزير الطوارئ السابق كوباتبيك بورونوف رئيساً للوزراء

صوت البرلمان في قرغيزستان على اختيار وزير الطوارئ السابق كوباتبيك بورونوف رئيساً جديداً للوزراء.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن المشرعين في قرغيزستان وافقوا بأغلبية ساحقة على اختيار بورونوف رئيساً للوزراء، حيث وافق على ذلك 105 نواب من أصل 116 برلمانيا.

وقال كوباتبيك بورونوف في البرلمان اليوم عقب التصويت: "خدمت الشعب دائماً، وسأقوم بكل ما في وسعي للاستمرار في خدمته من خلال هذا المنصب المهم".

وكان سلفه محمد خالي أبيلغازيف أعلن استقالته أول أمس الاثنين، في خضم فضيحة عُرفت باسم "فضيحة الترددات"، تتضمن بيع ترددات إذاعية.