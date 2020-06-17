 كريم فهمي وحنان مطاوع أبرز نجوم الحلقات الجديدة لـ«هزر فزر» على cbc - بوابة الشروق
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كريم فهمي وحنان مطاوع أبرز نجوم الحلقات الجديدة لـ«هزر فزر» على cbc


نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:59 م

عرضت قناة "cbc" برومو جديد لبرنامج "هزر فزر"، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، ويشمل لقطات من الحلقات الجديدة المقرر عرضها قريبًا على شاشتها.

البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب.

ظهر في البرومو العديد من النجوم، من بينهم كريم فهمي وحنان مطاوع وداليا مصطفى ومحمود البزاوي ومحمود عبد المغني وأحمد داود وعلا رشدي وناهد السباعي، وغيرهم الكثير.

يُذكر أن برنامج "هزر فزر" بدأ عرضه في مارس الماضي، وتوقف بسبب شهر رمضان الفضيل، ومن المقرر استكمال عرض حلقاته قريبا عبر شاشة cbc.


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