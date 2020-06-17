محافظ القليوبية يتابع تجهيز المستشفيات الجديدة لبدء تشغيلها

تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الأربعاء، مستشفى كفر شكر المركزي، وذلك لمتابعة سير الأعمال وتسليم المستشفى في أقرب وقت، ليكون جاهزًا لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجاري أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرًا و14 سريرًا عناية مركزة، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل للتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواق للطاقم الطبي أو المرضى.

كما تفقد المحافظة مستشفى الخانكة المركزي والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 133 سريرًا و7 اسرة عناية بإجمالي 140 سريرًا، وسيتم الانتهاء منه وتجهيزه ليدخل الخدمة أيضا في أقرب وقت لتقديم الخدمة لأهالي مدينه الخانكة، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة والورديات لتسليم المستشفى وإدخاله الخدمة مراعاةً للظروف الطارئة الحالية.

وتابع الهجان، أعمال تجهيزات مركز صحة الأسرة بمدينة الخانكة، والذي سيتم تخصيصه لفحص مرضى كورونا وعزلهم، والذي يحتوي على 40 سريرا و10 أسرة عناية مركزة، مؤكدا تشغيله بداية من السبت المقبل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بالخانكة، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم خدمة أفضل للمرضى حيث يضم المستشفى 100 سرير ويتم العمل على تطوير 150 سريرًا لرفع طاقته إلى 250 سريرًا.

وتابع المحافظ، خلال جولته بالمستشفى، أعمال التطوير بالمبنى والمرور على العيادات الخارجية والصيدليات والقسم الداخلي، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمستشفيات بالمحافظة، مع تنفيذ متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.