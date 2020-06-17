الصحة العالمية ترحب بالنتائج الأولية لاستخدام «الديكساميثازون» لعلاج كورونا

رحبت منظمة الصحة العالمية بالنتائج الأولية للتجارب "السريرية" التي أجرتها بريطانيا، بالمشاركة مع المنظمة لاستخدام عقار "الديكساميثازون" (كورتيكوسترويد) في علاج الحالات الحرجة من مرضى كورونا.

وقالت المنظمة -في بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف- إنه بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس، فإن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث، وإنه بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى الأوكسيجين فقط، فقد تم خفض الوفيات بنحو الخمس.

وأشارت المنظمة إلى أن جدوى العلاج لوحظت فقط فى المرضى الذين يعانون بحدة من المرض، ولم يلاحظ في المرضى الذين يعانون من تداعيات خفيفة.

وصرح مدير عام المنظمة تادروس إدهانوم، بأن هذا هو العلاج الأول لخفض معدل وفيات كورونا لدى المرضى الذين يحتاجون إلى دعم الأكسيجين أو التنفس الصناعي.

وأوضح البيان أن "الديكساميثازون" هو دواء "الستيرويد" الذي تم استخدامه منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في مجموعة من الحالات، بما في ذلك بعض الاضطرابات الالتهابية، وبعض أنواع السرطان، وأن هذا العلاج كان قد تم إدراجه في قائمة منظمة الصحة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1977، وذلك في تركيبات متعددة، منوهة بأن العلاج الآن "خارج البراءة" وأنه متاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

وقالت المنظمة الدولية، إنه سيتم تبادل الرؤى حول نتائج التجربة، كما ستقوم المنظمة بتحديث الإرشادات "السريرية" لتعكس كيفية وتوقيت استخدام الدواء في علاج كورونا.