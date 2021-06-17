اكتشاف إحدى أكبر قطع الألماس في العالم ببتسوانا

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تم اكتشاف واحدة من أكبر قطع الألماس على مستوى العالم في أحد مناجم دولة بتسوانا الحبيسة.

يعادل حجم الألماسة حجم بيضة دجاجة ويبلغ وزنها 1098 قيراطا، وهي فائقة النقاء، بحسب ما ذكرته شركة ديبسوانا المشغلة للمنجم، اليوم الخميس.

وأشارت الشركة إلى العثور على الألماسة في منجم جوانينج في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن المنجم مملوك لشركة ديبسوانا والذي تتقاسم ملكية أسهمها شركتا دي بيرز وحكومة بتسوانا.

وتمتلك ديبسوانا مناجم الألماس الأربعة الكبيرة في بتسوانا ومنها منجم جوانينج الذي يوجد على عمق 400 متر تحت سطح الأرض وهو أكبر مناجم الألماس في الدولة الأفريقية الحبيسة.