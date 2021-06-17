ألمانيا تعتزم الإبقاء على تعليمات مكافحة كورونا بالنسبة للعائدين من الخارج

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أعرب وزراء الصحة في ألمانيا، الوزير الاتحادي ووزراء صحة الولايات، عن تأييدهم للاستمرار في الاعتماد على الاختبارات على نطاق واسع لتأمين وضع جائحة كورونا رغم انخفاض أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19.

ويأتي تأييد الوزراء للاستمرار في الاعتماد على هذه الوسيلة في ظل اقتراب موسم العطلات الصيفية.

وفي أعقاب مشاورات الوزراء، قال وزير الصحة الاتحادي ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن التعليمات الخاصة بإلعائدين من الخارج ينبغي تمديدها حتى منتصف سبتمبر المقبل على الأقل.

وبحسب التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة البافارية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء الصحة الألمان، من المنتظر التمسك بوجه عام بإجراء الاختبار الإجباري للكشف عن كورونا بالنسبة للمسافرين جوا قبل إقلاعهم.

ومن المنتظر أيضا الإبقاء على قواعد الحجر الصحي بالنسبة للعائدين إلى ألمانيا من المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا ومناطق الطفرات الجديدة للفيروس.

كما طالب الوزراء بتعزيز إجراءات الرقابة في النقل البري ونقل السكك الحديدية على الحدود.

وتعتزم الولايات أيضا الإبقاء على إجراء اختبارات كورونا مرتين أسبوعيا في المدارس والحضانات، وستعمل الحكومة الاتحادية والولايات خلال الصيف على إعداد خطة لمواصلة تقديم اختبارات مجانية إذا لزم الأمر للمواطنين خلال فصلي الخريف والشتاء.

وسيتم الإبقاء أيضا على إلزام الشركات حتى نهاية سبتمبر بتوفير عرض اختبار بشكل منتظم لعامليها الذين يعملون بنظام الحضور الفعلي.