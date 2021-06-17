مئات الملقحين من العاملين في مجال الصحة الإندونيسي يصابون بكورونا

ذكر مسؤول اليوم الخميس أن أكثر من 300 طبيب وعامل بمجال الصحة أصيبوا بكوفيد-19 في مقاطعة إندونيسية رغم أنهم تلقوا التطعيم الكامل من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية.



وشهدت إندونيسيا زيادة في إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة فيما زادت الحصيلة اليومية بواقع أكثر من 12 ألفا و600 اليوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية منذ يناير.



وأضاف المسؤول أن الإصابات زادت بالأخص في مقاطعة القدس في إقليم جاوة الوسطى، فيما تكافح المستشفيات للتعامل مع المرضى الجدد.



وقالت سيتي ناديا تارميزي، وهي متحدثة باسم حملة التطعيم الإندونيسية، إن نتائج اختبارات أكثر من 300 من العاملين في مجال الصحة جاءت إيجابية لفيروس كورونا رغم أنهم تلقوا جرعتي اللقاح.



ولكنها قالت إن لقاح سينوفاك، المعروف باسم كورونافاك، يقدم حماية ضد السلالات الجديدة من الفيروس، قائلة إن أعراض كوفيد-19 بين تلك الذين تلقوا التطعيم كانت خفيفة.



وقالت: "سينوفاك فعال ضد السلالات الجديدة".



ودعت منظمة الصحة العالمية إندونيسيا إلى اتخاذ "تحركات عاجلة" للقضاء على الانتقال المتزايد للسلالات الجديدة من الفيروس.



وأفادت وزارة الصحة بارتفاع الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 بواقع 12 ألفا و624 إلى 1.95 مليون اليوم الخميس.



وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 53 ألفا و753 بعد تسجيل 277 وفاة بعد منتصف الليل.



وتلقى نحو 22 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا في رابع أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في العالم.



وتريد إندونيسيا تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول أوائل العام المقبل في محاولة لتحقيق مناعة القطيع.