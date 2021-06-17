إصابة بيكهام فى مران الأهلي بتونس

اشتكى أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولم يستكمل المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى بيكهام من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدم استكماله فقرات المران قبل الاطمئنان على حالته.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن اللاعب سوف يجري أشعة سونار على العضلة الضامة مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد ولحاقه بمباراة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تونس.