استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، نقل رئيس المخابرات تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

ومن جانبه أثنى رئيس المجلس الرئاسي، على الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.

وحث «المنفي» على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، موجهًا دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.