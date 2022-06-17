بلاتينسي يفلت من الهزيمة أمام خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني

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أفلت فريق بلاتينسي من الهزيمة أمام خيمناسيا لابلاتا وتعادل معه 1 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب راسينج كلوب على فيليز سارسفيلد 2 / صفر وأرجنتينوس على إنديبندينتي 2 / 1 وروزاريو سنترال على جودوي كروز 1 / صفر.

وكاد خيمناسيا لابلاتا أن ينهي المباراة أمام بلاتينسي فائزا بهدف سجله لاوتارو شتافيز في الدقيقة 83 لكن خوان اسكيفيل أدرك التعادل لبلاتينسي في الدقيقة 88 .

ورفع بلاتينسي رصيده إلى سبع نقاط مقتسما الصدارة مع إستوديانتس لابلاتا كما رفع خيمناسيا لابلاتا رصيده إلى خمس نقاط في يالمركز السابع.

وتغلب راسينج كلوب على فيليز ساريفيلد بهدفين نظيفين سجلهما ماتياس روخاس وفابريسيو دومينجيز هورتاس في الدقيقتين 30 و90 .

ورفع راسينج كلوب رصيده بذلك إلى ست نقاط في المركز الخامس بينما تجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند نقطة واحدة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير.

وتغلب أرجنتينوس على إنديبندينتي 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس ويتجمد رصيد إنديبندينتي عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل تياجو نوس وفاوستو ماريانو فيرا هدفي أرجنتينوس في الدقيقتين 21 و53 بينما سجل لياندرو بينيجاس هدف إنديبندينتي في الدقيقة 44 .

أما روزاريو سنترال، فقد تغلب على جودوي كروز بهدف وحيد سجله جاسبر سيرفيو من ضربة جزاء في الدقيقة 84، ليرتفع رصيد روزاريو سنترال إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد جودوي كروز عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.