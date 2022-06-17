 قوة إسرائيلية خاصة تغتال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين - بوابة الشروق
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قوة إسرائيلية خاصة تغتال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 10:22 ص

قامت قوة إسرائيلية خاصة صباح اليوم بتصفية ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن القوة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة "جنين"، وأطلقت وابلًا من الرصاص الحي باتجاه السيارة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.
والشهداء الثلاثة، هم يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء ابو سرور من جنين.
واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت في المكان أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية صوب الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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