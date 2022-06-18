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لقاء مثير استمر لمدة 100 دقيقة جمع بين طلائع الجيش وسموحة في اللقاء الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الممتاز.

واستمرت الندية والإثارة بين الفريقين طوال شوطي اللقاء، حتى جاءت الدقيقة 39 التي احتسب فيها الحكم محمود ناجي، أول ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد لمسة يد على رجب نبيل مدافع سموحة، سددها أحمد سمير بإتقان.

ومع بداية احداث الشوط الثاني، لعب طلائع الجيش على أمل تسجيل هدف التقدم والذي أحرزه بالفعل فيكتوري بينيانجا من رأسية متقنة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 53 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سموحة بعد إعاقة من علي الفيل لمروان حمدي، وسجلها عبد الكبير الوادي وعادل النتيجة.

وحاول لاعبو سموحة السيطرة على وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 70 التي تمكن فيها رجب نبيل من تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني لسموحة من رأسية متقنة.

ومن ثم أحتسب محمود ناجي حكم اللقاء، ركلة جزاء في الدقيقة 83 بداعي إعاقة من محمد شكري لاعب سموحة لمحاولة مرور أحمد سمير داخل منطقة الجزاء، ونفذها سمير ببراعة شديدة.

ولم يكتف محمود ناجي باحتساب القرارات داخل الملعب فقط، بل اشهر بطاقة حمراء في وجه عبدالحميد بسيوني، مدرب سموحة، بداعي إعتراض قوي على القرارات.

وتم احتساب 7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضايع، وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء رابعة في اللقاء وثانية لسموحة بسبب إعاقة ميدو جابر لابو بكرة ليادي، وحاول محمد بسام التصدي لها في المرة الأولى لكن تقنية الفيديو طلبت إعادة اللعبة بسبب تقدم أحد لاعبي الطلائع بشكل ملحوظ.

وفي المرة الثانية تمكن عبد الكبير الوادي من تسجيلها أقصى يسار محمد بسام.

ليكمل سموحة سلسلة التعادلات التي وقع فيها في اخر 3 جولات بالدوري، فيما يسقط لاول مرة فريق طلائع الجيش بعد 3 انتصارات أمام الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

وبهذه النتيجة، يرفع سموحة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 33 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

ويستعد سموحة لمواجهة الأهلي الاربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، فيما يلعب طلائع الجيش مع فيوتشر يوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر، وذلك في الجولة 23 للدوري.