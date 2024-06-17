ثقافة قنا تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال دور الرعاية وأسر الشهداء

استقبل قصر ثقافة قنا، حفلًا فنيًا، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة قنا، ومديرية التضامن الاجتماعي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وشهد الحفل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وبدأت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأطفال للفنون الشعبية تضمن عددًا من الفقرات الاستعراضية منها "التحطيب، النوبي، ورقصة التنورة، بجانب فقرة عزف على المزمار البلدي وسط تفاعل جماهيري كبير، وبحضور عدد من أسر الشهداء والأطفال من دور رعاية الأيتام".

وتواصلت الفعاليات مع باقة من الفقرات الفنية بمشاركة الأطفال رواد القصر، وعرض الفيلم السينمائي "السرب".

وهنأ محافظ قنا، خلال كلمته، أهالي المحافظة، والحضور بحلول عيد الأضحى، مثنيًا على العروض الفنية المقدمة، مقدمًا الشكر للقائمين على الحفل، وهيئة قصور الثقافة لحرصها على مشاركة الأطفال، وخاصة الأيتام فرحتهم في الأعياد والمناسبات الاجتماعية لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأقيم الحفل بإشراف فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي في ضوء برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة خلال هذا الأسبوع احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، حيث تعرض 4 من أحدث أفلام موسم العيد في 20 دار عرض بقصور الثقافة في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها، بحفلات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.