شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم، لزيارة الأماكن السياحية الأثرية والدينية، وصعود جبل موسى للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر.

وقال مبروك الغمرينى، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 300 سائح من مختلف الجنسيات، بواقع 200 سائح من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا، و100 زائر مصري، وجرى تفويجهم والبدء في تنفيذ برامجهم السياحية بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن السائحين قاموا بزيارة المناطق السياحية بالمدينة، ويستعدون لصعود جبل موسى مساءً، للاستمتاع بمشهد غروب الشمس، ومن المقرر أن يظل معظمهم على قمة الجبل حتى صباح غدًا للاستمتاع بمشهد شروق الشمس.

وأكد أنه يجري تأمين السائحين على أعلى مستوى، ويكون كول فوج تحت رعاية دليل بدوي مرشد سياحي، يلازمهم على مدار الرحلة، ويلبي مطالبهم، ويقدم لهم شرح وافي عن كل مكان يقوموا بزيارته.