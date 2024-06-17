مجلس السفر العالمي: قطاع السياحة والسفر يساهم في الاقتصاد الألباني أكثر من وقت مضى

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة في بحث التأثير الاقتصادي لعام 2024، عن أن قطاع السفر والسياحة الألباني ساهم في الاقتصاد ودعم من الوظائف في 2023، أكثر من أي عام سابق مسجل.

ووفقا لأحدث أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة، ساهم القطاع في إجمالي الناتج المحلي الألباني بواقع نحو 565 مليون ليك ألباني العام الماضي، أي أعلى بواقع نحو 37 % من النقطة المرتفعة السابقة التي تحققت في 2019، بحسب موقع ترافل ديلي نيوز.

وارتفعت الوظائف التي دعمها القطاع أكثر من 10 % في 2019 أي 269 ألف وظيفة مدعومة من جانب السفر والسياحة عبر البلاد، مما يمثل وظيفة بين كل خمس وظائف في ألبانيا.

وقفز إنفاق الزوار الأجانب إلى أكثر من 45 % منه في الذروة التي تحققت في 2019، ليصل إلى 464 مليار ليك ألباني، فيما تجاوز إنفاق الزوار المحليين أيضا مستويات 2019، لتصل إلى أكثر من مئة مليار ليك ألباني العام الماضي.

ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن مساهمة القطاع الإجمالي في إجمالي الناتج المحلي سوف تواصل النمو لتصل إلى 5ر608 مليار ليك ألباني العام الجاري، إلى جانب نحو 10 آلاف وظيفة أخرى متوقعة العام الجاري.