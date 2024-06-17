محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة مفاجئة وموسعة بشوارع حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد المحافظ عددا من الشوارع بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا، موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك، وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.