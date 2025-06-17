تقارير: إيران عثرت على ورشة يشتبه في أنها إسرائيلية لتصنيع المسيرات بأصفهان

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أفادت تقارير بعثور السلطات الإيرانية على ورشة يُشتبه في أنها إسرائيلية لتصنيع المسيرات والمتفجرات بمدينة أصفهان في وسط البلاد.

وذكر موقع "إيران نوانسز" الإلكتروني، أن الشرطة اعتقلت مشتبها به متهما بتصنيع واختبار متفجرات في الموقع، المرتبط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

ويقال إن مقطع فيديو متداولا على الإنترنت يظهر المواد التي عثر عليها داخل الورشة.

وأشارت تقارير حديثة في وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إلى أن عملاء الموساد لعبوا دورا رئيسيا في دعم وتجهيز الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران.

ويتردد أن العملاء عملوا في عمق الأراضي الإيرانية، ونشروا وتحكموا في أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تستهدف تدمير أنظمة الدفاع الجوي وصوامع الصواريخ داخل البلاد.