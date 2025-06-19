البنك المركزي السويسري يخفض معدل الفائدة إلى صفر

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خفض البنك المركزي السويسري معدل الفائدة بواقع ربع نقطة، اليوم الخميس، وأرجع قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية.

وقرر البنك خفض معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى صفر . هذا يعد سادس خفض على التوالي لمعدل الفائدة.

وقال البنك: " تراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بالربع السابق... مع تخفيف السياسة النقدية اليوم، يواجه البنك المركزي السويسري الضغوط التضخمية المنخفضة".

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم السنوية 2ر0% هذا العام و 5ر0% خلال عام 2026 و 7ر0% خلال عام 2027.

وفي أعقاب تسجيل معدل نمو قوى خلال الربع الأول، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي مجددا وأن يبقى ضعيفا خلال بقية العام.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 1% إلى 5ر1% خلال العام الجاري.



