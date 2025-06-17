نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله إن ما لا يقل عن 10 علماء إيرانيين أساسيين للبرنامج النووي قتلوا، مدعيا أن "القيادة العسكرية الإيرانية في حالة فرار"، وذلك في ظل تصعيد الهجمات بين الجانبين.

وأضاف المسئول العسكري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "ضربنا عشرات الأهداف المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية خلال الليل".

وقال المسئول العسكري الإسرائيلي – الذي لم تسمه - إن "إيران أطلقت حتى الآن 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي (أمان)، ومركز المخابرات الخارجية (الموساد)، بحسب قناة العربية.

وقال الحرس الثوري، في بيان أوردته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية: "استهدفنا مركز الاستخبارات العسكرية" للجيش الإسرائيلي".

وأشار الحرس الثوري الإيراني كذلك إلى "استهداف مركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرور التابع لـ "الموساد" في تل أبيب".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن صواريخاً وشظايا سقطت، الثلاثاء، في تل أبيب بعد انطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل إثر إعلان الجيش رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني موجة قوية من الصواريخ نحو إسرائيل، فيما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير القول إن الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة.

كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، بأن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب هدفاً في وسط "إسرائيل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وأسدود وعسقلان، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة، يُرجح أنها ناجمة عن سقوط صواريخ أُطلقت من إيران.