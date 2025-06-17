كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ كفر الشيخ حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، من خلال قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.