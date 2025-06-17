عمليات إجلاء جماعية من إسرائيل وإيران وسط تصاعد المواجهة العسكرية

تقوم عدة دول بإجلاء مواطنيها من إسرائيل وإيران، في ظل التصعيد المتزايد في الصراع بين البلدين، والذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، إن ألمانيا تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمّان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد غدا الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تبادل الصواريخ مع إيران.

وأضافت الوزارة أن على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا بأنفسهم وسائل نقلهم إلى الأردن، مشيرة إلى أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضا.

وفي بولندا، أعلنت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيكا-دينديس في وارسو، يوم الاثنين، عن إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل. وسينتقل موكب بري إلى الأردن المجاور، حيث سيتم نقل من تم إجلاؤهم جوا إلى بولندا. وقد سجل حوالي 200 شخص أنفسهم للمشاركة في العملية، ولا توجد في الوقت الحالي خطط لإجلاء المواطنين البولنديين من باقي أنحاء الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، بدأت سلوفاكيا في نقل المواطنين السلوفاكيين ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي جوا من إسرائيل عبر الأردن وقبرص. وأعلنت وزارة الخارجية في براتيسلافا، مساء الاثنين، أن أول رحلة إلى العاصمة السلوفاكية نقلت 73 شخصا، بينهم 30 سلوفاكيا و43 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تنظيم المزيد من رحلات الإجلاء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء إنها قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن السفارة الروسية في طهران تعمل "على مدار الساعة" لضمان إمكانية مغادرة المواطنين الروس لإيران عبر نقطة تفتيش على الحدود مع أذربيجان.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن "كل المواطنين الروس والذين يتواجدون في طهران وتواصلوا مع السفارة، يتم توفير إمكانية الإخلاء لهم جميعا".

وقد ذكرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا في وقت سابق، عبر تليجرام، أن مجموعة من 86 شخصا تم إجلاؤهم إلى أذربيجان يوم السبت. وتم تنظيم عبور حدودي يوم الأحد لـ 238 روسيا آخرين، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

كما نصحت الصين، التي تربطها أيضا علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بإيران، مواطنيها بمغادرة إسرائيل.

وفي بيان صدر عن السفارة الصينية في تل أبيب يوم الثلاثاء، دعت البعثة الدبلوماسية المواطنين الصينيين إلى مغادرة البلاد بأقرب وقت ممكن عبر الحدود البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

وبدأت باكستان عملية إعادة طوعية لمواطنيها من إيران بالحافلات إلى المعابر الحدودية البرية. ويحظر على حاملي جوازات السفر الباكستانية السفر إلى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الجمعة، ضربات جوية واسعة النطاق على أراضٍ إيرانية، استهدفت منشآت نووية ومواقع دفاعية وأهدافا مدنية وبنية تحتية للنفط والغاز. ووصفت طهران هذه الهجمات بأنها إعلان حرب وردت عليها.