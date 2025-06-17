القناة 12 العبرية: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران نحو شمال إسرائيل

إيران أطلقت على إسرائيل 7 رشقات تضمنت بين 40 و50 صاروخا منذ منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء

ادعى إعلام عبري، مساء الثلاثاء، أن منظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي اعترضت 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الشمال، دون وقوع إصابات.

وبحسب القناة 12 العبرية الخاصة، "اعترض الجيش الإسرائيلي 3 صواريخ تم إطلاقها على الشمال، ولم ترد تقارير عن مصابين".

وذكرت أنه "منذ منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، أطلقت إيران على إسرائيل 7 رشقات تضمنت بين 40 و50 صاروخا".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل من بينها حيفا والكرمل والجولان (المحتل) والجليل الأعلى والأدنى والغربي، قبل إعلان إطلاق 3 صواريخ من إيران واعتراضها.​​​​​​​

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.