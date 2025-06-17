إسبانيا: انقطاع التيار الكهربائي في أبريل بسبب أعطال ولم يكن هجوما إلكترونيا

بعد 6 أسابيع من انقطاع التيار الكهربائي الكبير في إسبانيا والبرتغال، أصدرت السلطات في مدريد تقريرا رسميا اليوم الثلاثاء يفيد بأن انقطاع التيار الكهربائي المتتالي في أبريل الماضي، وجعل عشرات الملايين بدون كهرباء في ثوانٍ، كان سببه أخطاء فنية وتخطيطية أدت إلى توقف الشبكة.

وقالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة أجياسين، التي تدير سياسة الطاقة في البلاد، في مؤتمر صحفي إن أعطال الشبكة الصغيرة، التي تركزت في جنوب إسبانيا، أدت إلى سلسلة من الأعطال الأكبر.

واستبعدت الوزيرة بشكل قاطع أن يكون العطل ناجما عن هجوم إلكتروني.

وكان انقطاع التيار الكهربائي قد بدأ في 28 أبريل فجأة بعد الساعة 12:30 ظهرا في إسبانيا واستمر حتى حلول الليل، ما عطل الأعمال التجارية وأنظمة النقل وشبكات الهاتف المحمول واتصال الإنترنت وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وفقدت إسبانيا 15 جيجاوات من الكهرباء - أو حوالي 60% من إمداداتها. كما تعطلت شبكة البرتغال، المتصلة بشبكة إسبانيا. ولم يصل العطل إلى الأراضي الجزرية التابعة للدولتين.

وقالت أجياسين: "كل هذا حدث في 12 ثانية، وفقدان معظم الطاقة في خمس ثوان فقط".

وتم استعادة الطاقة بالكامل في الساعات الأولى من اليوم التالي.