الأقصر تستضيف أول عرض مسرحي راقص يجمع الأطفال وكبار السن

تستضيف الأقصر، يوم الجمعة المقبل، عرض مسرحي فريد من نوعه بعنوان «نخطو» بقصر ثقافة بهاء طاهر، في تجربة هي الأولى في صعيد مصر تجمع بين الرقص المعاصر والمسرح الجسدي، بمشاركة مشتركة من الأطفال وكبار السن، بهدف تعزيز روح الترابط الإنساني والاحتفاء بالحركة كوسيلة للتعبير والإبداع.

ويشارك في العرض نحو 30 فردًا من مختلف الأعمار، من الأطفال والشباب وكبار السن من الرجال والنساء، في تعاون فني في جنوب الصعيد، بعد فترة إعداد مكثفة شملت تدريبات وورش عمل في الرقص المعاصر والعلاج بالحركة والمسرح الجسدي والألعاب التفاعلية.

ويأتي العرض ضمن مشروع "نخطو سويًا" وبدعم من الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، هادفًا إلى استكشاف الإمكانات الفطرية للجسد، وتعزيز الانتماء والهوية داخل المجتمع، إلى جانب مساعدة كبار السن على استعادة روح الطفولة بداخلهم، وتشجيع الأطفال على توسيع آفاق فضولهم الطبيعي.

وأوضحت نرمين حبيب، مخرجة العرض، أن المشروع يقدم مزيجًا فنيًا متنوعًا صُمم خصيصًا لأهالي الأقصر، لمعالجة ظاهرة العزلة المتزايدة وإحياء التفاعل الإنساني عبر الفنون والحركة.

وأضافت حبيب، أن الحدث يتضمن أيضًا عرض فيلم قصير يوثق رحلة المشاركين وتجاربهم الشخصية مع الرقص والحركة، إلى جانب تنظيم معرض للفنون التشكيلية.