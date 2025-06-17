معهد مرتبط بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يطالب بتمويل حكومي

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طالب معهد بحثي مرتبط بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف اليوم الاثنين، بدعم مالي من الحكومة الألمانية.

وقالت إريكا شتاينباخ، رئيسة مؤسسة ديسيدريوس إيراسموس، في برلين اليوم الاثنين: "لدينا الحق في الحصول على الدعم."

وأضافت شتاينباخ، وهي عضو في حزب البديل من أجل المانيا المناهض للهجرة، أنها تعتقد أن وزارة الداخلية ستمنح الضوء الأخضر لتلقي المعهد دعماً حكومياً بدءاً من عام 2026.

يشار إلى أن جميع الأحزاب السياسية الكبرى في ألمانيا لديها مؤسسات بحثية مرتبطة بها، مثل مؤسسة كونراد أديناور التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ( تيار يمين الوسط )، ومؤسسة روزا لوكسمبورج التابعة لليسار.

وتتلقى هذه المؤسسات تمويلاً من الدولة، مما يكلف الميزانية الاتحادية مئات الملايين من اليوروهات سنوياً.