تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة شبين الكوم، لمتابعة نسب الإنجاز والاستعدادات النهائية لافتتاح عدد من المشروعات الحيوية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ119، في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير ممشى شبين الكوم الجديد، الممتد من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد بحي غرب، وهو مشروع حضاري يستهدف إضفاء طابع جمالي مميز على العاصمة، بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، وسعيد شعبان رئيس حي غرب، ووليد سالم رئيس مدينة شبين الكوم.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ التفاصيل الفنية للمشروع، والذي يتضمن تنفيذ برجولات خشبية، مناطق خضراء، مقاعد، بلاط إنترلوك، بلدورات، محلات، وأحواض زهور. وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال، والتنسيق مع مديرية الري لرفع المخلفات وورد النيل من بحر شبين، بما يضمن جاهزية الممشى لاستقبال المواطنين في العيد القومي.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف (المصيلحة - الراهب - ميت خاقان) بحي شرق، بإجمالي استثمارات 60 مليون جنيه، حيث يمثل المدخل شريانًا مروريًا حيويًا يهدف إلى تخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

وأكد المحافظ أن المشروع يتضمن جزيرة وسطى مزودة بأعمدة إنارة ديكورية، وزراعة الأشجار، وتركيب بلاط إنترلوك، وأحواض زهور، وبرجولات، موجها بسرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وشدد اللواء أبو ليمون على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية، في مجالات الطرق، الصحة، مياه الشرب، الصرف الصحي، والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.