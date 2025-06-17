إسرائيل تبدأ إعادة مواطنيها من الخارج غدا الأربعاء

من المتوقع أن يجري نقل الدفعة الأولى من الإسرائيليين العالقين في الخارج بسبب تصاعد الصراع مع إيران إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأعلنت شركة "العال"، أكبر شركة طيران في إسرائيل، اليوم الثلاثاء: "غدا الأربعاء من المرجح أن نجري رحلات إنقاذ من الوجهات التالية: لارنكا في قبرص، أثينا، روما، ميلانو، وباريس".

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، هناك ما يقرب من 150 ألف إسرائيلي عالقين حاليا في الخارج.

وسيجري إخطار الركاب الذين سيجري نقلهم على مدار اليوم، وفقا لشركة العال. وقد تم حجز الرحلات بالكامل بالفعل. تمكن الإسرائيليون من التسجيل مسبقا للرحلات الخاصة.

كما أعلنت شركة "إير حيفا" للرحلات الجوية أنها ستقدم، اعتبارا من يوم الأربعاء، "رحلات إنقاذ" من قبرص إلى مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية. وذكرت الشركة أنها تتوقع تشغيل حوالي تسع رحلات يوميا على هذا المسار في الأيام القادمة.

وبسبب الصراع مع إيران، لم تكن هناك رحلات جوية من وإلى إسرائيل في الأيام الأخيرة. وأفادت شركة العال أنه "وفقا لقرار الدولة"، فسوف يستمر منع الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الخارج.