 محمد صلاح: رحيل الرمادي قرار صائب.. والزمالك يحتاج مدربا أجنبيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 5:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

محمد صلاح: رحيل الرمادي قرار صائب.. والزمالك يحتاج مدربا أجنبيا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:02 م

قال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن قرار رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأبيض صائب.

وأشار صلاح في تصريحات إذاعية إلى أن الرمادي لن يتحمل ضغط السوشيال ميديا وقرار رحيله صائب.

وأوضح أن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي لديه دراية بالكرة العربية ويدرك قيمة النادي.

وأكد أن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد بالزمالك مطالب بترتيب الملف في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الزمالك لديه تحديات كبيرة ولكنه يستطيع العودة للمنافسة بقوة في الموسم الجديد حال تدعيم الفريق بصورة صحيحة.

وطالب صلاح بوضع بند في عقد المدرب الجديد مرتبط بتحقيق البطولات ونفس الأمر للاعبي الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك