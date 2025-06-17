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قال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن قرار رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأبيض صائب.

وأشار صلاح في تصريحات إذاعية إلى أن الرمادي لن يتحمل ضغط السوشيال ميديا وقرار رحيله صائب.

وأوضح أن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي لديه دراية بالكرة العربية ويدرك قيمة النادي.

وأكد أن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد بالزمالك مطالب بترتيب الملف في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الزمالك لديه تحديات كبيرة ولكنه يستطيع العودة للمنافسة بقوة في الموسم الجديد حال تدعيم الفريق بصورة صحيحة.

وطالب صلاح بوضع بند في عقد المدرب الجديد مرتبط بتحقيق البطولات ونفس الأمر للاعبي الفريق.