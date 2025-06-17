جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في البطولة الأولى للروبوتات بجامعة بنها

تشارك جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، في البطولة الأولى للروبوتات بجامعة بنها، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنطلق فعالياتها في سبتمبر الحالي بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، إلى جانب طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتشهد البطولة، مشاركة متميزة لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، إذ يتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات الابتكارية التي تعكس مدى التطور العلمي والعملي في برامجها الأكاديمية المتخصصة، وتواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبرمجة.

وتشارك الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تعزيز المهارات العملية والبحثية لدى الطلاب من خلال إتاحة الفرص لهم؛ للمشاركة في مثل هذه البطولات التي تسهم في صقل مهاراتهم وربطهم باحتياجات سوق العمل الصناعي والرقمي، بما يعكس مدى كفاءة وتميز طلابنا وقدرتهم على تقديم حلول ابتكارية في مجالات تكنولوجية متقدمة تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، أن هذه المشاركة تعد تتويجًا لجهود الجامعة في تقديم تعليم تكنولوجي تطبيقي متطور، وتحويل الدراسة النظرية إلى ابتكارات عملية قادرة على مواجهة تحديات واقعية.

وأضاف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، أن الكلية تضع نصب أعينها منذ تأسيسها دعم الطلاب في الأنشطة التطبيقية والبحثية، وأن هذه البطولة تمثل فرصة هامة لعرض مهارات الطلاب العملية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أيضا تحت إشراف الدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية التكنولوجية، من خلال عدد من المشروعات الطلابية من برنامج الميكاترونكس، تحت إشراف أكاديمي من الدكتور صبري موسى عبدالعزيز رئيس البرنامج: الدكتور أحمد سويدان وهذه المشروعات هي:

أولا: مشروع تطوير نظام روبوتي ذكي مستقل لفرز مواد النفايات وإعادة تدويرها، وتتمثل فكرة المشروع في تصميم ذراع روبوتي ذكي قادر على فرز النفايات أوتوماتيكيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وهذا المشروع للطالب سيف وليد صلاح الدين الفرقة الثانية.

ثانيا: مشروع الروبوت المصري، وتتمثل فكرة المشروع في تطوير روبوت متعدد المهام يسهم في معالجة تحديات التعليم والدعم المجتمعي والسلامة والسياحة، ويقدمه الطالب علي محمد عبد الرحمن الفرقة الثانية.

ثالثا: مشروع روبوت الهيكل الخارجي عالي التحمل، وتتمثل فكرة المشروع في تصميم هيكل ميكانيكي خارجي قابل للارتداء؛ لدعم وتعزيز القدرات البدنية للإنسان، ويقدمه الطالب عبدالرحمن أشرف سعد عبدالجواد الفرقة الثالثة.

أما المشروع الرابع، وهو تحت إشراف رئيس القسم الدكتورة جوليانا سمير عدلي، وهو روبوت كاشف المعادن الذكي، وتأتي فكرة المشروع في تصميم روبوت متنقل مزود بأنظمة استشعار متقدمة لاكتشاف المعادن بدقة أثناء الحركة.

ويتكون أعضاء الفريق من رمضان نصر الدين محمد محمود، وعبدالقادر سيد محمد مرسي، وسعيد محمود محمود محمد، ومحمد جمال أبو وردة، وبلال محمد عبدالعاطي، ومحمود مبروك رجب.