إسرائيل تهدد بمهاجمة أهداف بالغة الأهمية في طهران

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سينذر السكان في طهران بإخلاء المنطقة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمهاجمة أهداف "بالغة الأهمية"، الثلاثاء، في طهران، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سينذر السكان بإخلاء المنطقة.

وقال كاتس في بيان وزعه مكتبه ووصل الأناضول نسخة منه: "سنضرب اليوم أهدافًا بالغة الأهمية - أهدافًا استراتيجية وحكومية وأهدافًا للبنية التحتية - داخل طهران".

وأضاف: "سيدعو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة الفارسية، السكان إلى إخلاء المنطقة".

وتابع كاتس: "الولايات المتحدة صديق كبير، وهي تساعدنا حاليا في الدفاع. سنحترم كل قرار تتخذه".

وزاد: "المفاوضات الوحيدة الجارية مع إيران هي بين صواريخنا وأهدافها".

وكان كاتس هدد الاثنين، في منشور على منصة إكس باستهداف سكان طهران قائلا: "سيدفع سكان طهران الثمن، قريبا".

ولكنه تراجع في منشور لاحق على "إكس" عن التهديدات قائلا: "أود توضيح أمر بديهي: لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، فقصفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.