الأرصاد تناشد المواطنين عدم نزول البحر من الـ12 ظهرا وحتى الـ4 عصرا

وجه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين؛ وذلك لتفادي الآثار السلبية للموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وناشد في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، المصطافين بعدم نزول البحر خلال الفترة من الـ12 ظهرًا وحتى الرابعة عصر؛ نظرًا لتأثير أشعة الشمس الضارة على الجلد في هذا الوقت.

وطالب المواطنين في باقي المحافظات، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال فترة الظهيرة، وارتداء غطاء للرأس أو حمل شمسية في حالة الاضطرار لذلك، مشددًا على ضرورة الإكثار من تناول السوائل.