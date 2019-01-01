الجيش الليبي يعلن انسحاب قوات الوفاق من محاور القتال في طرابلس

المسماري: الساعات القادمة تحمل بشائر النصر على الميليشيات والعصابات المسلحة فى العاصمة



أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أن ميليشيات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين بها لمدينة مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان، إن "ميليشيات مصراتة سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية وتنسحب إلى الكريمية"، مشيرا إلى أن "عدد من عصاباتهم المسلحة غادرت إلى خارج المحاور في اتجاه طريق العودة إلى مصراتة بعد وصول أنباء على وجود نية هجوم كاسح للقوات المسلحة العربية الليبية".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الساعات القادمة ستكون حاسمة وستحمل انتصارات في إطار عملية تحرير طرابلس.

وأوضح المسماري، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش الليبي تمكنت وفي كل المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري أن "القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي"، مشيراً إلى أن "مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض، كما هي على الخريطة".

وشدد المسماري على أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على الميليشيات والعصابات المسلحة.

من ناحية أخرى، بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل إنهاء الاقتتال في ليبيا.

وجاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن سلامة بحث مع الوزير الإماراتي في أبوظبي "سبل إنهاء أعمال القتال الجارية في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية" هناك.

وأضاف البيان أن سلامة عرض أثناء اللقاء "الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة".

وفي تركيا، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تغيير سياسته الخارجية. وقال أوغلو، في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس: "يجب أن تتخلوا عن إرسال السلاح إلى ليبيا، ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ فبدلا من لعب دور الوسيط من أجل السلام لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.