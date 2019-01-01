حوار – لاعب منتخب اليد يتحدث عن الموسم الأفضل في مسيرته والانضمام لوصيف أوروبا

هدفي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فيزبرم

الرحيل عن الزمالك كان صعبا للغاية

أشعر بالفخر للانضمام لفيزبرم الذي يعد ضمن الأفضل في أوروبا

الموسم الماضي كان الأفضل في مسيرتي

أسعى للتطور في المجر واكتساب خبرات عديدة

يخوض يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الزمالك تجربة جديدة في مسيرته بعد انضمامه لفريق فيزبرم المجري بعقد إعارة لمدة موسمين.

وانضم يحيى خالد بشكل رسمي يوم الأربعاء لفيزبرم وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بخسارته أمام فوكس برلين الألماني، ليظهر في الدوري المجري الموسم المقبل بعد أدائه المميز في الموسم المنقضي مع منتخب مصر ونادي الزمالك والذي جذب أنباه الفريق المجري للتعاقد معه بتوصية من الإسباني ديفيد ديفيز مدرب مصر السابق والمدرب الحالي لفيزبرم.

وقال يحيي خالد في حوار للموقع الرسمي لنادي فيزبرم: "إنه لفخر كبير أن ألعب لصفوف نادي فيزبرم لأنه واحد من أكبر الأندية في أوروبا، وأتطلع للموسم المقبل والقابلية للتطور، وأيضا أنظر للخطوة المقبلة مع الفريق"

وأضاف: "لقد حققت مع الزمالك في الموسم الماضي لقب كأس السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري المحترفين المصري لذلك يمكن القول أننا حققنا موسما ناجحا".

وتابع: "أيضا لقد مررت بمرحلة تطور كبيرة خلال المشاركة في كأس العالم الأخير مع منتخب مصر في ألمانيا والدنمارك، ولقد كانت تجربة رائعة للمنتخب ولي فمكن الممكن أن يكون الموسم الماضي هو الأفضل لي".

وواصل: "الرحيل عن الزمالك كان أمرا صعبا لأنني كنت أعلم أنني سأغادر الفريق منذ شهر أبريل الماضي، وأيضا نحن في الفريق مثل العائلة وجميع اللاعبين قريبين من بعضهم البعض في السن، فكان من الصعب أن أتركهم بعد كل هذه السنوات".

وأوضح: "الأمر سار بشكل سريع للغاية، وسأكون جاهز لكل شيء تقريبا في الأسبوع المقبل".

واستطرد: "المجر مكان جيد للغاية ربما ليس في فصل الشتاء، فالبلد منظمة للغاية والناس هنا في فيزبرم هادئون كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد، بينما كانت القاهرة أكثر إغراء كما لكنت في عطلة".

وأشار: "الهدف من فترة الإعداد دائما قبل كل موسم هو التطور وهناك الكثير من العمل البدني يجب القيام به للتعرف على رفاقك الجدد في المباريات مع الموسم الجديد، فيمثل كل لاعب بالفريق المستوى الأعلى ولا يمكنني الانتظار حتى الوصول لمستواهم"

وأتم: "كان من الصعب للغاية رؤية كشف خسر فيزبرم نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، وأعتقد أنه سيكون من الجيد إنهاء الموسم المقبل بلقب دور الأبطال، وأيضا يعتبر الدوري المجري وكأس المجر بطولتين هامتين، كما نشارك في دوري الجنوب الشرقي وهي بطولة رائعة ، لذلك هناك الكثير من المباريات الجيدة التي تنتظرنا هذا العام".