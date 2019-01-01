 معرض فني لروبوت ذكاء اصطناعي في بكين - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2019 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

معرض فني لروبوت ذكاء اصطناعي في بكين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:01 ص

افتتح متحف الفنون التابع للأكاديمية المركزية للفنون الجميلة في بكين معرضا فنيا فريدا من نوعه، حيث يضم مجموعة مختارة من أعمال فنية رسمها روبوت ذكاء اصطناعي.

وقال "تشيو تشي جيه" أمين المعرض - في تصريحات نقلتها صحيفة "تشاينا يوث ديلي" اليوم - إن المعرض الفني يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ويحمل عنوان "العالم البديل"، وإن مستوى اللوحات المرسومة متميز.

من جهته، أوضح "لي دي" نائب مدير مركز مايكروسوفت للبحث التكنولوجي في آسيا، ومقره بكين - والذي طور الفنان الآلي - أن الأعمال أصلية 100 %، وأنه خلال الـ 22 شهرا الماضية، تم تزويد روبوت الذكاء الاصطناعي بالبيانات المتعلقة بأكثر من 5000 لوحة رسمها 236 فنانا مشهورا في تاريخ الفن على مدار 400 عام، ما مكنه من رسم الأعمال الفنية المعروضة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك