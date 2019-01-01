معرض فني لروبوت ذكاء اصطناعي في بكين

افتتح متحف الفنون التابع للأكاديمية المركزية للفنون الجميلة في بكين معرضا فنيا فريدا من نوعه، حيث يضم مجموعة مختارة من أعمال فنية رسمها روبوت ذكاء اصطناعي.

وقال "تشيو تشي جيه" أمين المعرض - في تصريحات نقلتها صحيفة "تشاينا يوث ديلي" اليوم - إن المعرض الفني يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ويحمل عنوان "العالم البديل"، وإن مستوى اللوحات المرسومة متميز.

من جهته، أوضح "لي دي" نائب مدير مركز مايكروسوفت للبحث التكنولوجي في آسيا، ومقره بكين - والذي طور الفنان الآلي - أن الأعمال أصلية 100 %، وأنه خلال الـ 22 شهرا الماضية، تم تزويد روبوت الذكاء الاصطناعي بالبيانات المتعلقة بأكثر من 5000 لوحة رسمها 236 فنانا مشهورا في تاريخ الفن على مدار 400 عام، ما مكنه من رسم الأعمال الفنية المعروضة.