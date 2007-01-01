دكتور بجامعة الوادي الجديد ضمن قائمة «كلاريفيت»العالمية

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن إدراج اسم الدكتور سامر سالم عبد المجيد عز الدين المدرس بقسم العلوم في قائمة " كلاريفيت " - التصنيف الأمريكي للمجلات العلمية العالمية - ضمن الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم العلمية.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور سامر قد حصل علي درجة البكالوريوس في الرياضة من كلية العلوم عام 2007 ودرجة الماجستير في الرياضة البحتة عام 2012 (التحليل العددي) ودرجة الدكتوراة في ذات التخصص عام 2015 .

كما حصل أيضا علي جائزة أحسن رسالة ماجستير من جمعية الرياضيات المصرية في العلوم الاساسية عام 2014 ، كما ضمت القائمة اسماء ثلاث باحثين مصريين من جامعات القاهرة وقناة السويس وبني سويف.