القبض على ألماني بعد استيلائه على أسلحة خاصة بالشرطة

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تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض على مواطن في الحادية والثلاثين من العمر كان هدد أربعة من أفرادها بسلاح ناري وانتزع منهم مسدساتهم ولاذ بالفرار.

ذكرت ذلك الشرطة الألمانية في بلدة أوفنبورج اليوم الجمعة.

وبدأت السلطات البحث عن الرجل منذ يوم الأحد الماضي بعد وقوع الحادث في بلدة أوبناو بالغابة السوداء في الجزء الواقع بولاية بادن فورتمبورج جنوب غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت أربعة مسدسات مع الرجل.

وكان الرجل الذي لا يمتلك سكنا خاصا قام صباح الأحد الماضي بتهديد أربعة من أفراد الشرطة عند تفتيشهم كوخا في حديقة، اتخذه الرجل سكنا، وأجبرهم في النهاية على تسليمه مسدساتهم الرسمية.

واختفى الرجل على مدار أربعة أيام، وقام مئات من أفراد الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بمدينة أوبناو مدعومين بالمروحيات المزودة بالكاميرات الحرارية، والقوات الخاصة.

وناشد رئيس شرطة أوفنبورج الرجل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بقوله: "تواصل معنا"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث عبر الأصدقاء أو أعضاء الأسرة، "إنها الوسيلة التي تخرج الجميع من المشكلة سالمين".

وبعد عدة ساعات أعلن أفراد الشرطة القبض عليه.

وقال المحققون إن الرجل "مهووس بالسلاح" وكان فقد مسكنه في أوبناو في الخريف الماضي وظل منذ ذلك الوقت بلا مأوى.