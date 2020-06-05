رد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على الاتهامات التي طالته منذ توليه المسؤولية بأنه ينتمي لنادي الزمالك، قبل أن يخرج ويدافع عن نفسه.

وقال الزناتي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" التزم بالحيادية نظرا لموقع مسؤوليتي، لا أنتمي لأي ناد في مصر وإذا كان لدي انتماء سيكون لفريق الجونة".

وأضاف: "منذ بداية عملي في كرة القدم لم أشجع أي نادي في مصر، واحتفظ بصور أثناء عملي في الجونة في منزل عدلي القيعي مدير تعاقدات الأهلي ومع مسئولي الزمالك".

وأكمل:" لا انتمي لالتراس وايت نايتس هذا غير صحيح، في اللجنة الخماسية أظهرنا حياد تام ولم نجامل الزمالك أو الأهلي، هذا الأمر مرفوض تماماً في اتحاد الكرة".